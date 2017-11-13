Запорожец ошеломил зрителей талант-шоу «Х-фактор» (ВИДЕО)

В субботу на телеканале СТБ состоялся прямой эфир талант-шоу «Х-фактор». Участие в котором принял житель Мелитополя Николай Ильин.

Николай Ильин исполнил песню Валерия Сюткина «Красавчик». Телезрители поддержали мелитопольца своим голосованием и он продолжает борьбу за победу.

Перед своим выступлением артист признался своему тренеру Олегу Виннику, что полученная травма привела к повторяющимся эпилептическим припадкам и самый большой его страх, что это произойдет в прямом эфире. К счастью, все обошлось.