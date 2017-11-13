Запорожская полиция надела «браслеты» на руки двух рецидивистов (ВИДЕО)

Двух жителей Мелитополя задержали сразу после того, как они обокрали квартиру запорожской пенсионерки.

Придя домой, горожанка застала раскардаш в своем жилище. Поняв, что в доме поывали воры, она позвонила в полицию, и оперативники сумели задержать преступников.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции в Запорожской области, двое ранее неоднократно судимых мелитопольчан, путем подбора ключей, проникли в квартиру запорожанки. Из квартиры они украли деньги и драгоценности. Во время задержания у них нашли похищенное имущество и орудия преступления. Санкция ч.3 статьи 185 УК предусматривает злодеям до 6-ти лет лишения свободы.