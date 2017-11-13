Запорожский пенсионер погиб в собственной квартире

Вероятно, причиной пожара во время которого погиб хозяин квартиры, стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.

По информации пресс-службы ГСЧС региона, вечером в квартире дома на ул. Героев 93-й бригады в Хортицком районе произошло возгорание.

На месте происшествия спасатели установили, что горят домашние вещи на площади порядка восьми метров. Пожарным пришлось работать в противогазах в связи с сильным задымлением. Во время тушения пожара обнаружен труп 65-летнего хозяина квартиры.

По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование