Запорожский судья избран в Конституционный суд Украины

Сегодня, 13 ноября, на XIV внеочередном съезде Совета судей Украины делегаты избрали судью Конституционного Суда Украины. По результатам голосования, новым судьей КСУ по квоте стал Виктор Городовенко, председатель Апелляционного суда Запорожской области.

Вначале на эту квоту претендовали 18 желающих. Однако Совет судей отобрал шесть кандидатов. Из них пятеро участвовали в конкурсе в новый Верховный Суд, но проиграли и отправились на конкурс на судью КСУ. Еще один — Виктор Городовенко, председатель Апелляционного суда Запорожской области, в конкурсе в Верховный суд не участвовал.

Отметим, согласно новому закону «О Конституционном суде Украины», который был принят летом 2017 года, одного судью избирает съезд судей, еще двух – Верховная Рада, еще двух – президент. Конституция выдвигает к кандидатам на должность судьи КСУ четкие критерии: высокий уровень моральных ценностей, признанный уровень профессиональной компетенции.

Поздравил Виктора Городовенко с избранием в КСУ и представитель области в Совете адвокатов Украины, глава фракции УКРОП в облсовете Ярослав Гришин. Правозащитник уже сообщал, что именно кандидатура Городовенко полностью соответствует требованиям к занимаемой должности.

Так, 19 июня 2017 года Виктор Городовенко избран секретарем Консультативного совета глав судей при Высшем совете правосудия. Также запорожский судья в течение многих дет представляет Украину в Консультативном суде европейских судей Комитета министров Совета Европы в Страсбурге.