У Запоріжжі відбудется концерт гурту «Піккардійська Терція»

Концерт у Запоріжжі в рамках ювілейного туру відомої вокальної формації «Піккардійська Терція» «Лети…» з нагоди 25-річчя колективу відбудеться 29 листопада.

Сценічне святкування свого 25-річного ювілею вокальна формація «Піккардійська Терція» розпочала наприкінці вересня із Києва, зібравши аншлаг у Національному палаці мистецтв «Україна»! У жовтні ювілейну концертну програму «піккардійців» «Лети…» почули за океаном — у США та Канаді. І ось у листопаді акапельний гурт продовжує свої гастролі рідними теренами.

«На цих концертах ми розповідаємо нашу історію. Але не історію «Терції», а історію української музики, на якій ми виростали і яка вплинула на нас як на музикантів. Тож це не просто святкування 25-річчя «Піккардійської Терції», а вечір, присвячений нашій улюбленій музиці. Це 25 років «піккардійській» музиці», — розповідає художній керівник «Терції» Володимир Якимець.

Так у ювілейних концертах знаменитого чоловічого секстету звучатать пісні Володимира Івасюка, Миколи Мозгового, Богдана Весоловського, Ігоря Білозіра, Віктора Морозова, Олександра Шевченка, Андрія Панчишина, Андрія Кузьменка («Скрябін»), Сергія Кузьмінського («Брати Гадюкіни») та інших авторів, які залишили свій слід в історії української музики.

Нагадаємо, напередодні свого 25-річчя «Терція» випустила ювілейний, 15-ий за рахунком, студійний альбом «Лети…», який і дав назву святковим концертам формації.

У репертуарі «Піккардійської Терції» — понад 300 пісень у найрізноманітніших музичних стилях: поп, рок, класика, фольк, джаз, кантрі, духовна музика, рок-н-рол, блюз… На 95 відсотків це – україномовний репертуар. Хоча загалом у пісенному активі секстету є пісні 12-ма (!) мовами. Не менше вражає й географія виступів формації: Польща, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Австрія, Чехія, Канада, США, Велика Британія, Бельгія, Швейцарія і навіть Сингапур. У 2008-му році вокальна формація удостоїлася найпрестижнішої культурно-мистецької нагороди — Національної премії України ім. Т. Шевченка.