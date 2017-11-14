Ареал распространения опасной заразы в Запорожье расширяется

Рост заболеваемости кори в Запорожье продолжается: зафиксированы новые случаи болезни в пригороде Запорожья и Запорожском районе.

По информации Запорожского областного лабораторного центра МОЗ, по состоянию на 13 ноября выявлено 53 случая болезни. В частности, 41 случай заболевания кори в самом Запорожья, из них 28 – среди представителей цыганской национальности проживающих в Шевченковском районе.

Кроме того, заболевания корью выявили у жителей пригородных поселков Кушугум, Балабино и Малоекатериновка Запорожского района.

Напомним, что вспышка кори началась в конце сентябре — почти половина из заболевших — лица цыганской национальности, живущие в Шевченковском районе Запорожья. Остальные заболевшие контактировали с ними.

Во время исследования выяснилось, что заболевшие корью члены одной из семей контактировали с родственниками, приехавшими из Киевской области, где уже фиксировалась вспышка кори.