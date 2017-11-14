В больнице Запорожья убили человека

Кровавая драма произошла 6 января в противотуберкулезном диспансере Запорожья, расположенном в Заводском районе: один из пациентов пырнул ножом в сердце своего брата, который также проходил лечение в больнице.

Как выяснилось, оба родственника ранее были судимы, страдали наркотической зависимостью и проходили лечение в диспансере не только от туберкулеза, но еще и от наркомании, получая заместительную терапию — метадон.

Несмотря на лечение, оба пациента не гнушались упиваться спиртным, зная, что метадон категорически нельзя принимать вместе со спиртным. В тот вечер один из братьев выпил бутылку водки, а будущий убийца — три литра пива. Затем между ними возникла ссора — погибший почему-то не отдавал родственнику его мобильник. Подогретый метадоном (тот же наркотик) и спиртным братья сошлись в рукопашной. В этот момент в палате находились еще два пациента, которые не стали разнимать драчунов, а выскочили из помещения. Поэтому достоверно неизвестно, кто первый схватил нож (подсудимый заявил, что отнял нож у брата и случайно во время потасовки пырнул им родственника), но известно, что единственный удар в грудь оказался фатальным для 34-летнего мужчины.

Ранее судимый за вымогательство, мошенничество, торговлю наркотиками и квартирную кражу мужчина не стал покидать место преступления. Его задержали в больнице. Он оказался на скамье подсудимых по обвинению в умышленном убийстве. Свою вину он признал лишь частично: да, ударил брата ножом, но сделал это нечаянно, то есть, умысла не имел, а поэтому судите меня по статье «Убийство по неосторожности».

По информации заместителя руководителя Запорожской местной прокуратуры №1 Виталия Демьянова, суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил к 10 годам лишения свободы и выплате родственнице убитого морального ущерба в размере 100 тысяч гривен. Приговор не вступил в силу — у осужденного есть право обжаловать вердикт суда первой инстанции.