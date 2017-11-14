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В Запорожской области иномарка «пробила» бетонную опору: есть жертвы

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user444
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На днях в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Семеновка Мелитопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие и необходима помощь спасателей.

Как выяснилось на месте происшествия, водитель легкового автомобиля MAZDA не справился с управлением в результате чего совершил столкновение с бетонной опорой.

В результате ДТП водитель погиб. Спасатели аварийно-спасательной части АР З СП ГУ ГСЧС с помощью спецоборудования достали из изувеченной машины тело мужчины и передали полиции.Пассажир автомобиля, который в момент столкновения находился в салоне не пострадал, сообщает пресс-служба областной ГСЧС.

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