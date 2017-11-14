Домой Новости В Запорожье кабельщик поплатился тем, что застрял в люке (ФОТО)

В Запорожье кабельщик поплатился тем, что застрял в люке (ФОТО)

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user444
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В Запорожье по улице Кирпичной неизвестный пытался украсть кабель. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

На месте происшествия полицейские обнаружили 33-летнего мужчину, который по пояс стоял в колодце. Оттуда он доставал кабель «Укртелекома». Просьбу вылезти из люка мужчина не выполнил.

Как объяснил подозреваемый, он снял люк и залез в колодец, чтобы срезать кабель. Но срезав почти весь кабель, понял, что застрял и самостоятельно оттуда вылезти не может. Его ноги запутались в срезанном кабеле.

Инспекторы помогли ему выбраться из «ловушки». На месте работали следователи Шевченковского отдела полиции.

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