Домой Новости В Запорожье медик получила мзду от пациента-инвалида

В Запорожье медик получила мзду от пациента-инвалида

От
Valeriy
-
273
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

На скамье подсудимых за получение неправомерной выгоды оказалась заведующая отделением одной из больниц Запорожья.

Женщина в белом халате получила в начале августа часть взятки от пациента за положительное решение вопроса о получении им группы инвалидности, после чего ее задержали. Сумма части взятки — почти 36 тысяч гривен.

В ходе проведения слаженной работы процессуальных прокуроров, следователей и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки собрано достаточное количество доказательств для завершения досудебного расследования и составления обвинительного акта.

По информации заместителя руководителя Запорожской местной прокуратуры №1 Виталия Демьянова, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. Обвиняемой грозит наказание до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here