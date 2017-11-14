В Запорожье медик получила мзду от пациента-инвалида

На скамье подсудимых за получение неправомерной выгоды оказалась заведующая отделением одной из больниц Запорожья.

Женщина в белом халате получила в начале августа часть взятки от пациента за положительное решение вопроса о получении им группы инвалидности, после чего ее задержали. Сумма части взятки — почти 36 тысяч гривен.

В ходе проведения слаженной работы процессуальных прокуроров, следователей и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки собрано достаточное количество доказательств для завершения досудебного расследования и составления обвинительного акта.

По информации заместителя руководителя Запорожской местной прокуратуры №1 Виталия Демьянова, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. Обвиняемой грозит наказание до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.