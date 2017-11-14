В Запорожье появилась новая карта опасных районов (ФОТО)

Запорожцы в очередной раз опубликовали, а перед этим навояли условную карту опасных районов города. На интерактивной карте есть условные обозначения, в том числе изображения «гопников». Её опубликовал известный паблик «Типичное Запорожье».

Самым опасным, по мнению авторов, является Кичкас – Заводской район. Так, запорожцы советуют обзавестись средствами самозащиты.

Но в то же время «звездочка», обозначенная на карте, дает иммунитет его жителю, и можно хотя бы постараться сохранять спокойствие.

Шутки-шутками, конечно, однако, как отмечают запорожцы, уровень безопасности во всех районах города действительно оставляет желать лучшего.