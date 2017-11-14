В Запорожье ради пациентки медики «скорой» прибегли к помощи спасателей

Запорожские медики вызывали спасателей, чтобы перенести в машину «скорой» пациентку, поскольку пенсионерка весила около 200 килограммов.

Прибыв на место вызова — к дому на улице Воронихина — спасатели выяснили, что 70-летняя женщина подключена к аппарату искусственного дыхания и ей требуется немедленная отправка в больницу. С помощью носилок бойцы ГСЧС перенесли женщину в карету «Скорой помощи».

Как уже сообщал «Верже», вчера, 13 ноября, спасатели помогли женщине, которая упала в трехметровую яму, пытаясь спасти собаку. Происшествие случилось в не эксплуатируемом здании, расположенном на проспекте Соборном в Александровском районе.

Глубины ямы — около трех метров, посему запорожанка самостоятельно выбраться не смогла. Сотрудники ГСЧС с помощью лестницы и веревки помогли женщине подняться из ямы. К счастью, женщина серьезно не пострадала при падении.