В Запорожье скончался подполковник Нацгвардии

Прослужив немало месяц в зоне АТО, смерть свою военнослужащий встретил в Запорожье.

Подполковник Дмитрий Давиденко скончался от лейкемии. Невзирая на то, что мужчина прошел несколько курсов химиотерапии, средства на которые ему собирали всем миром, смертельная болезнь оказалась сильнее.

Напомним, 35-летний подполковник Нацгвардии Дмитрий Давиденко с 2014 года служил в зоне АТО. Затем занимался воспитанием подрастающего поколения в воинской части 3033 НГУ в Запорожье. У Дмитрия осталась супруга и дочь.

Похоронят Дмитрия Давиденко сегодня, 14 ноября, в Полтавской области.