В знаковых поселках Запорожской области пройдут первые сессии советов

14 ноября в курортной Кирилловке (Акимовского района) и в Новобогдановке (север Мелитопольского района) пройдут первые после местных выборов сессии советов.

Как пишет сайт 0619, на сессиях огласят результаты выборов, утвердят полномочия депутатов и головы (кстати, победителями в этих советах стали действующие головы Иван Малеев и Дмитрий Хлыстун), проведут выборы секретаря сельсовета, исполкома, утвердят регламенты.

Также объявят о реорганизации сельсоветов, которые присоединятся к Кирилловке (Ефремовский и Атманайский сельсоветы) и к Новобогдановке (Старобогдановка). Утвердят состав депутатских комиссий.

В Акимовке, которая также провела выборы в один день с Новобогдановкой и Кирилловкой, свою первую после выборов сессию, вероятнее всего, пройдут уже в декабре.