Журналист из Запорожья объяснил, почему у России отнимут право проведения чемпионата мира по футболу

Известный запорожский журналист Александр Веревкин, долгое время возглавлявший газету «Запорозька Січ», поделился в соцсети своим мнением о возможности лишения страны-агрессора права на проведение мирового первенства по футболу.

«Вот и заканчиваются отборочные игры Чемпионата мира-2018. Осталось сыграть один матч в Европе и стыковые межконтинентальные матчи – и все участники будут известны. Я сознательно не говорю, что это будут участники «чемпионата мира в России», потому что (друзья не дадут соврать), еще весной 2014-го утверждал, что Россию чемпионата лишат, и это станет детонатором взрывной смены власти в РФ.

Почему взрывной? Потому что в России в принципе невозможна ненасильственная, демократическая смена власти. Власть в этой стране передается и всегда передавалась либо в результате смерти самодержца, тирана, вождя, назовите его как хотите, либо в результате переворота. Причем насильственная смена власти может быть жесткой, с летальным исходом для свергнутого монарха, как в случае с Петром Третьим, Павлом Первым или Николаем Вторым, а может быть и мягкой, как в случае с Хрущевым, Горбачевым и Ельциным.

Чемпионат мира по футболу – конечно, не последний кусок хлеба. Но о нем в России трубят много лет, путинская власть намеревается его использовать в имиджевых целях, так же, как и Олимпиаду в Сочи 2014 года, а поэтому в него вбуханы огромные деньги. Построены новые стадионы, тренировочные базы, объекты инфраструктуры. На это только бюджетных денег потрачено около 650 миллиардов рублей. Например, в очередную (третью) реконструкцию Лужников вложили 300 миллионов долларов. А в прошлую субботу в придачу еще заплатили аргентинцам миллион вечнозеленых, чтобы приехали на открытие стадиона. Стадион, конечно, большой, но журналисты пишут, что футболисты с верхних ярусов видны, как паразиты под микроскопом.

И все это будет впустую. К тому же дополнится уже скорым банковским кризисом (основные кредитные выплаты – в декабре) и другими неприятностями. В общем, причин для разочарования будет много.

Предполагаю, что Россия останется без чемпионата в промежутке между 16 ноября (последний матч плей-офф квалификации) и 1 декабря (запланированная в России жеребьевка финальной стадии в Кремлевском дворце). Девиз жеребьевки: «Смотри, как сойдутся звезды!» Но звезды должны еще раньше сойтись в желании не играть в России, о чем национальные футбольные федерации объявят публично. Мне кажется, что из 32 сборных-финалистов будут не против сыграть в России только Россия, Сербия, Иран, может быть, Египет. Но решающее слово будет за топ-командами. И прежде всего, европейскими. Тут тоже не все так просто. Англия, думаю, станет одним из инициаторов процесса, а вот Германии портить отношения с РФ, которые приносят такие барыши на газовом рынке, не с руки. Поэтому, вероятно, именно такие страны будут «задобрены» тем, что им отдадут проведение чемпионата. Это может быть Германия, Франция. Но мне кажется, что турнир проведут сразу в нескольких странах. К перечисленным можно добавить, например, Испанию и Португалию, которые тандемом реально соперничали с Россией за право проведения Мундиаля. В конце концов, от Берлина до Лиссабона ближе, чем от Калининграда до Екатеринбурга. Но, как известно, бабло побеждает.

Впрочем, бабло побеждает до тех пор, пока оно есть… Единственное, что, по моему мнению, оставят России – это право участвовать в чемпионате. И то под особым надзором. Все помнят и допинговые скандалы, присущие российскому спорту, и приключения российских болельщиков во Франции-2016», — написал Александр Веревкин.