Запорожец устроил скандал из-за пиццы для ребенка

На днях в одном из кафе по ул. Победы произошел конфликт между посетителем с ребенком и персоналом. На место событий вызвали полицию.

Прибывшие патрульные установили, что в заведение пришел 29-летний парень с малышкой, которой на вид исполнился 1 год. Посетитель попросил бесплатно приготовить ему 2 пиццы, т.к. его чадо голодное. Сотрудники сообщили запорожцу, что кухня уже закрыта, поэтому приготовить блюдо невозможно.

Однако такой ответ не устроил буйного клиента, началось выяснение отношений, в ходе которого мужчина манипулировал темой о голоде дочки.

Патрульные, установив личность мужчины, нашли мать малышки и вызвали на место событий. Мама девочки была шокирована выходками супруга, который унес ребенка из дома.

Полицейские составили на горе-папу постановления по фактам невыполнения родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП), а также курения и распития спиртного в запрещенных местах (ст. 175-1 и ст.178 соответственно).