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Запорожские догхантеры замучили собаку до смерти

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user444
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Инцидент произошёл в Бородинском микрорайоне. Около 9 часов утра местные жители ул. Днепровские пороги, 35, увидели полумертвых собак, которые мучились от сильнейшего отравления.

К сожалению, удалось спасти только 1 пса, пятеро остальных скончались в муках. По информации местных жителей, все собаки были чипированы и не представляли никакой угрозы для общества, передает ГОЛОС.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Маленького мальчика растерзали бродячие собаки в Турции.
    Пройдите по ссылке, пожалуйста:

    https://www.youtube.com/watch?v=hmnUloWlUOw

    Бродячие собаки — это убийцы наших детей.
    И не надо нам здесь размещать фотографии с собачкой, у которой глаза очень грустные. Такая собачка запросто загрызёт насмерть вашего ребёнка.
    Люди, имейте мозги и не ведитесь на агитацию зоозащитников.
    У этих зоозащитников мозгов точно нет.

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