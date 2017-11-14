Запорожские догхантеры замучили собаку до смерти

Инцидент произошёл в Бородинском микрорайоне. Около 9 часов утра местные жители ул. Днепровские пороги, 35, увидели полумертвых собак, которые мучились от сильнейшего отравления.
К сожалению, удалось спасти только 1 пса, пятеро остальных скончались в муках. По информации местных жителей, все собаки были чипированы и не представляли никакой угрозы для общества, передает ГОЛОС.
Маленького мальчика растерзали бродячие собаки в Турции.
Пройдите по ссылке, пожалуйста:
https://www.youtube.com/watch?v=hmnUloWlUOw
Бродячие собаки — это убийцы наших детей.
И не надо нам здесь размещать фотографии с собачкой, у которой глаза очень грустные. Такая собачка запросто загрызёт насмерть вашего ребёнка.
Люди, имейте мозги и не ведитесь на агитацию зоозащитников.
У этих зоозащитников мозгов точно нет.