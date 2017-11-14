Запорожские догхантеры замучили собаку до смерти

Инцидент произошёл в Бородинском микрорайоне. Около 9 часов утра местные жители ул. Днепровские пороги, 35, увидели полумертвых собак, которые мучились от сильнейшего отравления.

К сожалению, удалось спасти только 1 пса, пятеро остальных скончались в муках. По информации местных жителей, все собаки были чипированы и не представляли никакой угрозы для общества, передает ГОЛОС.