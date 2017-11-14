Запорожский гимнаст завоевал три золотых награды Чемпионата Украины

С 6 по 10 ноября в Кропивницком проходил Чемпионат Украины по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 26 областей Украины.

В состав сборной Запорожской области вошел воспитанник городской ДЮСШ № 1 по спортивной гимнастике Эдуард Ермаков. Гимнаст завоевал три золотых награды Чемпионата Украины в категориях многоборье, упражнения на брусьях и кольцах.

Эдуард Ермаков — мастер спорта, входит в состав сборной команды Украины и сборной команды Украины по спортивной гимнастике по подготовке к Олимпиаде в Бразилии.

Запорожский гимнаст стабильно показывает высокие результаты. Среди достижений Эдуарда Ермакова — бронза Чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди молодежи (2014), серебро и Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (2015), бронза Чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди взрослых и юниоров (2016).

Тренируют юного спортсмена тренер 1 категории Галина Бурбела и старший тренер, преподаватель высшей категории Станислав Бурбела.