Из-за ремонта водовода у запорожских пассажиров возникнут проблемы

Из-за ремонта водовода на ул. Электрической, расположенной в Шевченковском районе, временно изменится движение транспорта.

Как сообщили в управлении по вопросам транспортного обеспечения Запорожского горсовета, 15 ноября с 10.00 и до завершения работ по капитальному ремонту водовода по ул. Электрической, на участке от ул. Магнитной до ул. Рельсовой, движение транспорта будет закрыто.

В связи с чем, объезд автобусами, которые работают по маршрутам №26,51, будет осуществляться следующим образом:

— в направлении станции «Запорожье Левое» через улицы: Магнитную, Литературную, Рельсовую;

— в обратном направлении через улицы: Рельсовую, Софиевскую, Автобусную.