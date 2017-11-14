Когда российская колониальная администрация в Украине вообще страх потеряла…

Тут вот какое сообщение разгонялось т.н. украинскими СМИ весь вечер понедельника: «У Берегові зняли з мерії прапор Угорщини, Будапешт вимагає розслідування» («ЕП, 13.11.17 г.).

Оказывается на мэрии украиского города Берегово висит венгерский флаг. А вот прокуроров ни в городе, ни в Государсве Украинском, похоже, совсем нет. Ведь даже события весны 2014 года никому не подсказали: чей флаг на мэрии — того и власть!

Но цитируем ЕП дальше: «У Берегові відбулися заходи, приурочені до 79-ї річниці створення організації «Карпатська Січ». Коли учасники акції колоною проходили повз будівлю міської ради, активісти стягнули з флагштока угорський національний прапор, який висить над міськрадою згідно з рішенням депутатів від 2006 року… Через інцидент виникла невеличка суперечка активістів з правоохоронцями, і прапор невдовзі був повернутий на місце».

И вот власти в Ужгороде и Киеве узнали, что украиский город на самом деле венгерский. Предлагаем реакцию губернатора Закарпатья Геннадия Москаля: «Кучка маргиналов своим провокационным поведением пытается рассорить два наших народа». («Гордон.ua»).

И это говорит Москаль, который целый год, начиная с сентября 2014 года, отматерился в Луганской области в качестве главы областной ВГА! Это он-то не знает, с чего все начиналось? Похоже, что в Закарпатье выводы сделаны: ВЛАСТЬ НА СТРАЖЕ СЕПАРАТИЗМА!

Тут, понятно, ничего нового: и в Крыму, и в Харькове, и на Донбасее, да и чего греха таить – и в Запорожье тоже – все начиналось по одному сценарию.

Кстати, в понедельник пришла и другая весть: «Стало известно, что на завтрашней сессии Запорожского райсовета не будет рассматриваться вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Запорожского района» бывшему главе райсовета Ивану Гоменюку. После возмущения общественности и депутатского корпуса Гоменюк не попал в окончательный список награждаемых лиц. Гоменюк известен тем, что во время Евромайдана организовывал отправку в Киев поездов «титушек», лично провожая и встречая их на вокзале…

Ранее мы сообщали что Гоменюк значится в списке на награждение, и попал туда, якобы, по протекции областной организации БПП. Однако глава областной организации президентской партии Игорь Артюшенко сказал, что он… не поддерживает предоставление звание почетного гражданина района Ивану Гоменюку». («Акцент», 13.11.2017 г.)

А нам, знаете ли, вспомнилась вот такая новость образца 2014 года: «Сегодня, 16 апреля, представители «Правого сектора» вошли в кабинет главы райсовета Запорожского района и потребовали у Ивана Гоменюка, чтобы он написал заявление и сложил свои полномочия. Помимо всего прочего, главу райсовета обвинили в сепаратизме, якобы он с нетерпением ждет прихода России. «Есть информация и о сепаратизме. Мы знаем, что вы главам сельских советов сказали, что «Россия придет и всех нас спасет, а этих бандеровцов-фашистов мы всех перестреляем и посадим в тюрьму». После того, как Иван Гоменюк попытался оправдаться перед присутствующими, его забросали яйцами и мукой под крики «Ганьба!». (061)

Т.е., как видим, кадр настолько заслуженный, что только громкий скандал вынудил местное руководство БПП притвориться сонными и повременить с почестями.

А в это самое время киевская полиция неожиданно совершила подвиг. И об этом подвиге рассказали всем известные Геращенко и Шкиряк. Чтобы отбросили всякие сомения, что речь о провокации…

Слово известному волонтеру Юрию Касьянову: «Как полиция могла случайно обнаружить в машине на парковке 6,5 кг взрывчатки?.. Я, конечно, рад, что у нас есть прозорливые, опытные полицейские, настоящие профи, которые выявляют среди всей этой массы машин и людей террористов… Но что это за диверсанты, которые позволяют так легко сцапать себя?..» (Facebook. 12.11.2017 г.)

Но дальше больше! Народный депутат Егор Соболев в том же Facebook пишет: «1-й віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко… знову обурювалася, чому у таборі Визволення на Грушевського виставлені пости… Хочу детально пояснити, для чого такі заходи безпеки…

Лише в останні дні… були ідентифіковані та не допущені/видалені з території табору:

1. Чоловік, який зруйнував пам`ятник Небесній Сотні на Інститутській; 2. Людина, яка в соцмережах має фотографії у формі «ДНР»; 3. Група із Закарпаття, члени якої систематично порушували дисципліну. Вчора увечері — через добу після вигнання комендантом їх з табору представники цієї групи були затримані поліцією з 6 кг вибухівки». (13.11.2017 г.)

А дальше председатель Комитета по предупреждению и борьбе с коррупцией Верховной Рады Е. Соболев пишет: «Протести у Києві під час Війни за Незалежність, ще й з корумпованою та інфільтрованою російською агентурою СБУ — це надзвичайно відповідальна та небезпечна справа. Небезпечніше лише сидіти вдома»…

Нам к этому добавить нечего. Разве только еще одну новость понедельника: «ДТП, в котором погибли известные политологи, расследуется как умышленное убийство». («Факты», 13.11.2017 г.)

Тут вернемся к 15 сентября и отклику на событие ныне киевского писателя и нашего земляка Павла Вольвача: «Легковик на ранковій трасі чомусь викинуло на стрічну смугу. Під лісовоз із причепом, як за законами жанру повелося в нашій новітній історії. Крім Сашка, в машині було ще четверо хлопців. Теж політологи, як він, науковці, громадські активісти…

Із досвітнього туману, на додачу до лісовоза, чомусь виникає вантажений зерном КамАЗ. Теж із причепом, у який свого часу врізалася Чорноволова Toyota. Ні, я розумію: різні масштаби особистостей, зовсім різні історії… Об’єднує ж усі випадки закономірність: гинуть патріотично налаштовані люди, найяскравіші, найпасіонарніші, найфаховіші. Аж до останніх у часі раптових самогубств знаних бійців АТО й шеренгу вбивств провідних «свободівців». І список цей за роки, навіть побіжно складений в дилетантській пам’яті, шокує». («Газета.ua»)

Поэтому вас еще удивляет венгерский флаг над Берегово, пока не осыпанный почестями Гоменюк, успех полиции Геращенко-Шкиряка, предосторожности в лагере митингующих под ВР и ДТП с политологами? А нас нет. Ибо фразу: «Освободительную войну украинского народа против кремлевского порабощения возглавила российская колониальная администрация в Украине» мы написали еще в 2014 году. Теперь под ней подпишутся очень многие люди…

Леонид Романовичев