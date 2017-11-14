Художник из Запорожья удивила своих поклонников необычайными творениями

Запорожская художница-авангардист Ксения Платанова готовит работы для новой выставки.

Фото кукол она опубликовала на своей странице в Фейсбуке. Последняя серия её кукол называется «Птичье молоко» и «Три орешка для Золушки».

Как уже сообщал «Верже», ранее Ксения Платанова создала серию кукол, используя сырое мясо. Также Ксения создавала портреты своих знакомых, а также Тараса Шевченко из различных продуктов.

Запорожская авангардист, создавая портреты, использовала в «кулинарии» самые необычные продукты: балык сыровяленый, капуста савойская, руккола, красный лук, морковь, карамелизированный лук, уксус бальзамический, горчица, приправа к мясу и многие другие.