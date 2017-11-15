В Запорожской области один за другим села «закрывают» на карантин

Бешенство наступает: уже три села в Мелитопольском районе находятся на карантине — вслед за Новгородковкой карантин по бешенству на два месяца наложен еще на два села Мелитопольского района – Новониколаевку и Данило-Ивановку.

Как рассказал 0619 сотрудник районной Госпродпотребслужбы Руслан Федотов, карантин наложен после того, как в этих селах 8 ноября бешеные коты напали на женщин. Таким образом, на данный момент в районе уже три села находятся под карантином, там активно вакцинируют собак и кошек.

Тем временем в Мелитополе также продолжается бесплатная вакцинация домашних собак и кошек. Желающие могут привить своих питомцев, связавшись со специалистами городской ветлечебницы.

Как ранее сообщал «Верже», в сентябре в одном из районов Бердянска ввели двухмесячный карантин из-за того, что бешеный пес (он издох через несколько дней) укусил 7-летнего ребенка. Девочке была проведена необходимая вакцинация.

Комиссия утвердила мероприятия по ликвидации очага бешенства – принудительная вакцинация всех домашних собак и кошек. Владельцев, которые отказываются от вакцинации, привлекают к административной ответственности, а также организован отлов бездомных животных с этой территории.