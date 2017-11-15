В Запорожье водитель микроавтобуса таранил грузовик (ФОТО)

Вчера вечером на улице Сапожникова произошло ДТП: водитель «Фольксвагена» врезался в стоящей на обочине грузовик «Рендерс».

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожья, столкновение произошло из-за нарушения скоростного режима 28-летним водителем «Фольксвагена». В результате столкновения никто не пострадал, но микроавтобус получил серьезные повреждения. На виновника ДТП составили административный протокол по ст. 124 КоАП.

Напомним, на днях в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Семеновка Мелитопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие и необходима помощь спасателей.

Как выяснилось на месте происшествия, водитель легкового автомобиля MAZDA не справился с управлением в результате чего совершил столкновение с бетонной опорой. В результате ДТП водитель погиб.