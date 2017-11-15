В Запорожье в серьезное ДТП попал судья апелляционного суда (ФОТО)

За рулем Toyota Camry, из-за которой произошло дорожно-транспортное происшествие на Набережной магистрали в Запорожье, находился судья апелляционного суда Запорожской области.

Об этом, как сообщает портал Depo, журналисты издания узнали из собственных источников.

По предварительным данным, водитель Toyota не убедился в безопасности дорожной обстановки, выполняя маневр. В результате его авто столкнулось с автомобилем Ford Transit, а также зацепил ВАЗ, после чего вылетело с проезжей части и перевернулось.

Как выяснилось, судья апелляционного суда был за рулем собственной машине (указана в декларации). Судью осмотрели медики, серьезных повреждений он не получил, поэтому его не госпитализировали.