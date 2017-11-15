В Запорожье на Хортице воины приняли присягу

Ряды воинской части 3033 Национальной гвардии Украины пополнили новобранцы из разных уголков Украины призыва II-2017 года, приняв военную присягу на Хортице. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского облсовета.

Поддержать ребят собрались представители областного совета, ветеранской организации военной части 3033, духовенства, родные и близкие.

Полковник Андрей Каргаев, обращаясь к молодым воинам, заметил, что Родина доверяет им защиту своей свободы, своего суверенитета, своей независимости.

– Запомните на всю жизнь: тяжкое преступление – нарушение Военной присяги, измена своему народу и Родине, – отметил полковник Андрей Каргаев.

От родителей выступила мать новобранца Ольга Лебидь:

– Время летит очень быстро. Вот уже наши мальчики принесли присягу на верность украинскому народу и учатся держать в руках настоящее оружие, учатся защищать нас, родителей, семьи, дома и землю Украины. Они будут защищать государственную целостность и суверенитет Украины. Желаю нашим ребятам здоровья, выдержки, силы, мужества, дисциплины.