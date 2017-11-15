В Запорожье посадили водителя, который убил известного тренера по велоспорту

В марте 2017 Запорожье всколыхнула новость о трагическом ДТП, в котором погиб тренер по велоспорту и триатлону Виктор Кемкин.

Пьяный водитель ВАЗ 2105 буквально раздавил велосипедиста. Тренер скончался от множественных травм в больнице. Инцидент произошел 17 марта 2017 на Набережной магистрали в районе каскада фонтанов «Радуга».

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, рассказав, что в тот день ему срочно нужно было ехать, поэтому он сел за руль сильно пьяным. По Набережной мужчина ехал со скоростью 80 км в час, видел велосипедиста. При неудачном маневре вправо ВАЗ зацепил последнего, подмяв под колеса.

На суде выступил свидетель, по словам которого, он заметил пьяного водителя еще на Хортице: тот «вилял», выезжал на встречку, заезжал на обочину. Мужчина позвонил в 102 и решил проследовать за подозрительным ВАЗом. Будучи на Набережной свидетель еще раз позвонил в 102, сообщая, где они. К сожалению, немного не успели. После этого авто сбило велосипедиста.

Орджоникидзевский райсуд признал мужчину виновным по ст. 286 УК Украины и назначил наказание в виде 4,5 лет тюрьмы с лишением водительских прав сроком на 3 года.