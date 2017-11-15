В Запорожье пытаются поймать опасного педофила (ФОТО)

Вот уже более полугода полиция не может задержать опасного педофила – Дмитрия Будовского. Он скрывается от следствия, в связи с чем и объявлен в розыск.

По данным следствия, 38-летний Будовский предлагал детям вступить с ним в сексуальную связь возле школы, в припаркованном авто. До этого педофил показывал девочкам порно, после чего просил их повторить то, что было на видео.

В феврале этого года растлитель был задержан. Однако в апреле суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на денежный залог (свыше 100 тысяч гривен), после чего Будовский исчез и был объявлен в розыск.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении Дмитрия Будовского, просьба сообщить в полицию по 102 или телефонам: 099-955-20-95, 236-78-26.