Депутат Запорожского облсовета подвергся денежному наказанию

Прокуратурой выявлены нарушения требований финансового контроля в действиях одного из депутатов Запорожского областного совета

По информации пресс-службы Запорожской облпрокуратуры, по результатам проверки по вопросам соблюдения должностными лицами требований антикоррупционного законодательства выявлены нарушения требований финансового контроля в действиях одного из депутатов Запорожского областного совета.

Установлено, что депутат облсовета Б. в нарушение требований ч.2 ст. 51 Закона Украины «О предотвращении коррупции» не сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии относительно приобретения в марте текущего года в собственность квартиры в г.. Мелитополе стоимостью 543 253 грн.

По данному факту нарушения требований финансового контроля 13.09.2017 управления защиты экономики в Запорожской области Национальной полиции Украины относительно депутата облсовета Б. составлено два протокола по ч.2 ст.17206 КоАП.

Орджоникидзевским районным судом. Запорожье 10.11.2017 Роза результатам рассмотрения административного дела указанное лицо признано виновным с наложением административного взыскания в виде штрафа.