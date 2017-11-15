Для жительницы Запорожья вечерний променад окончился плачевно

Поздно вечером мужчина ударил в лицо горожанку и вырвал у нее сумочку, в которой лежала крупная сумма денег.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, ЧП случилось около 23:00 на ул. Чумаченко, расположенной в Коммунарском районе. Женщина, придя в себя после нападения, сообщила в полицию и экипаж патрульной службы в течении нескольких минут задержал подозреваемого. Потерпевшая узнала налетчика.

Напомним, что несколько дней назад на другую горожанку также был совершен налет, но рано утром.

Во дворе дома на ул. Патриотической какой-то мужчина схватил за горло запорожанку и потребовал отдать ему деньги. Напуганная женщина отдала ему все, что имела при себе, чтобы налетчик не придушил ее.

Получив вводные о нападении, один из экипажей патрульных заметил на бульваре Шевченко мужчину, похожего по ориентировке. Задержав беглеца, у него при поверхностной проверке обнаружили деньги в размере 290 гривен. Патрульные вызвали следователей Вознесеновского райотдела. Впоследствии, потерпевшая узнала налетчика.

Как выяснилось, негодяй уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, развратные действия и грабеж.