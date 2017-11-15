Запорожские офицеры в зону АТО будут направляться только после заключения контракта

Из Запорожского областного сборного пункта в учебные центры ВСУ на курсы переподготовки и повышения квалификации отправили 30 человек.

Как сообщил заместитель начальника Запорожского облвоенкомата Роман Романюк, офицеры по призыву пройдут трехмесячную подготовку в Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного (Львов), Военном институте телекоммуникаций и информатизации (Киев) и Военной академии (Одесса).

После этого они будут назначаться на офицерские должности в воинские части. Служить в Вооруженных Силах Украины они будут как солдаты без высшего образования — 18 месяцев.

В зону АТО офицеры по призыву будут направляться только по их личному согласию и с заклечением контракта.