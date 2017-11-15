Запорожские прокуроры изъяли мешок с валютой (ФОТО)

Совместная работа сотрудников прокуратуры и налоговиков Запорожской и Днепропетровской областей позволила прикрыть конвертационный центр, который обкрадывал бюджеты страны и местные бюджеты нескольких городов Украины.

По информации пресс-службы прокуратуры, за неполные два года конвертационный центр обналичил около 500 миллионов гривен.

Участники финансовой схемы для ухода от налогов зарегистрировали 117 фиктивных субъектов хозяйствования. Во время обысков изъяты печати левых фирм, документацию, свыше 3,5 миллиона гривен в разной валюте и другие вещдоки.