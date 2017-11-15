Запорожский священник погиб в автокатастрофе

Вечером 13 ноября 2017 года Запорожскую епархию облетела скорбная весть: трагически погиб протоиерей Сергий Тараненко, настоятель храма Преподобномученника Андрея Критского с. Марьевка, благочинного храмов Запорожского района. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской епархии УПЦ Московского патриархата.

Священник разбился во время ДТП — будучи за рулем джипа Toyota Land Cruiser 43-летний мужчина не справился с управлением и перевернулся. Сергея Тараненко доставили в больницу, но от тяжелых ранений он скончался.

Завтра, 16 ноября, в храме Преподобномученника Андрея Критского состоится Заупокойная Божественная Литургия и Чин Отпевания отца Сергия.