Запорожцам приходится довольствоваться «убитыми» маршрутками (ФОТО)

В отношении водителя автобуса №384 «Запорожье-Степногорск» составлен протокол за ненадлежащее техническое состояние по ст. 128 КУоАП, что наказывается штрафом 680 гривен, повторно — 850-1350 гривен.

По словам руководителя ОО «Миротворец» Александра Аганина, следовало бы наказать не только самого водителя, но и директора фирмы-перевозчика и механика предприятия, которые выпустили этот автобус на линию. К слову, маршрут обслуживает компания «Юнистаравто».

Жалобы на этого перевозчика, который не исполняет тендерные требования, поступают и от пассажиров направления «Запорожье-Балабино».