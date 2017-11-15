Запорожцу, убившему мужчину на глазах малышки, грозит 15 лет тюрьмы

Печальное происшествие произошло в сентябре прошлого года в одном из дворов Бородинского микрорайона Запорожья.

Пока супруга зашла в магазин за пакетиком сока для младшей дочери, мужчина с ребенком стоял неподалеку от автостоянки. К нему подошел его знакомый, проживавший в соседнем доме, и во время беседы у них возник конфликт.

Ранее судимый горожанин достал шило и пырнул в голову отца двух детей, после чего скрылся. Пока «скорая» ехала к тяжелораненному, он скончался. Убийство произошло не только на глазах ребенка, но и очевидцев, которые прямо назвали полиции имя и адрес проживания убийцы, но тот смог скрыться.

Лишь в августе этого года подозреваемого задержали

сотрудники уголовного розыска Днепровского отдела полиции и «КОРДа» в одном из сел Запорожского района.

На следующей неделе начинается суд над 38-летним подозреваемым по ст. 115 УК «Умышленное убийство».