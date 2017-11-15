Запорожцы везли гранаты на курорт (ФОТО)

Пассажир автобуса, следовавшего из села Новотроицкое в Бердянск, вез с собой две боевые гранаты. Во время досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у 33-летнего ранее судимого гражданина взрывоопасные предметы.

Против мужчины было возбуждено уголовное производство.

В Вознесеновском районе города полицейские остановили автомобиль «ВАЗ». Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в салоне автомобиля гранату «Ф-1» с запалом. У 33-летнего ранее судимого горожанина изъяли боеприпас и возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 263 УК Украины.

Все изъятое было направлено на экспертизу.Ведется следствие, информирует пресс-служба ГУНП в Запорожской области.