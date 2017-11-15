Из-за повышения минимальной зарплаты тысячи запорожцев лишатся субсидии

Если зимой-весной жилищную субсидию в Запорожье получали чуть больше 155 тысяч семей, то теперь их количество снизится до 140 тысяч. Такой прогноз сделали в управлении соцзащиты населения Запорожского горсовета.

Как объяснила начальник управления социальной защиты населения Запорожского горсовета Ольга Полковникова, ожидаемое уменьшение получателей субсидии связано с ростом минимальной заработной платы, изменением норм потребления. Теперь для назначения субсидии на отопительный сезон учитывается информация о доходах за первый и второй кварталы текущего года.

Напомним, что с 1 января 2017 года Кабмин поднял «минималку» до 3200 гривен.

«Однако это уменьшение, скорее всего, будет не очень значительным. Ведь в прошлом отопительном сезоне субсидию получали 155 тысяч запорожских семей. Более 110 тысячам семей субсидия уже пересчитана. Ещё порядка 10 тысяч семей не имели право на субсидию за октябрь, так как отопительный сезон только стартовал, но, скорее всего, получат ее уже за ноябрь. Сейчас в неделю в управления соцзащиты обращается порядка полутора тысяч человек, которые хотят оформить субсидию, но ранее её не получали», — сообщила Ольга Полковникова.

Немаловажно, что теперь субсидия начисляется исходя из утверждённых норм потребления услуг ЖКХ. В случае превышения этих показателей потребитель должен будет оплатить услуги, полученные сверх нормы. Это относится также к тем, кто имеет право на льготы по жилищно-коммунальным услугам, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, Постановлением Кабинета Министров Украины от 18 августа 2017 года № 609 были внесены изменения в порядок предоставления жилищных субсидий населению.

При назначении субсидии на следующий период в мае будут учитываться доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года, а при расчете субсидии на отопительный период в октябре — доходы за первый и второй кварталы текущего года.

Тем домохозяйствам, у которых существуют просроченные более двух месяцев долги за жилищно-коммунальные услуги в сумме менее чем двадцать необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн.), субсидия будет рассчитана на следующий период автоматически. Если просроченная более двух месяцев задолженность по оплате услуг превышает двадцать необлагаемых минимумов, субсидия будет продлеваться только после погашения или реструктуризации задолженности.

Изменения произошли и в нормах потребления природного газа населением. Так, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, социальная норма потребления для назначения субсидии составляет — 3,3 куб. метра на одного человека в месяц. При наличии газовой плиты и в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,4 куб. метра в месяц, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 10,5 куб. метров в месяц.