На улице Мелитополя обнаружили страшную находку (ФОТО)

Сегодня утром, 15 ноября, на ул. Героев Украины в Мелитополе горожане обнаружили лежащий посреди улицы труп неизвестного мужчины.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле умершего мужчины, не обнаружено

Полицейские устанавливают личность погибшего, на вид мужчине 60-65 лет. Для установления причины смерти тело мужчины направлено на проведение экспертизы. Как сообщает 0619, сотрудники Мелитопольского отдела полиции проводят проверку.

Напомним, в октябре в центре Запорожья жители обнаружили мертвого человека, находившегося в кресле.

ЧП случилось между девятиэтажкой и магазином «Апельмон» на улице Школьной в Александровском районе. Ранее в этом месте находилась пивная, к которой сходились асоциальные личности.

Пивнушку закрыли полгода назад, а праздношатающиеся люди все равно собирались в этом месте. Ряд кресел, выброшенных жильцами, пьяницы приспособили для посиделок у стены «Апельмона».

На трупе не было видимых повреждений, свидетельствующих о преступлении. По предварительным данным, человек скончался от отравления алкоголем или передозировки наркотиками.