Умственно отсталой запорожанке суд вернул квартиру, отобранную аферистами

В Запорожской области суд поставил точку в пятилетней борьбе за возвращение инвалиду с детства единственного жилья. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

В частности, апелляционный суд Запорожской области подтвердил законность решения Ленинского районного суда Запорожья, которым удовлетворен иск о возвращении хозяйке квартиры, которая была незаконно отчуждена в результате мошеннических действий.

Окончательно решить дело удалось после привлечения виновных к уголовной ответственности. Поскольку мошенники, используя тот факт, что девушка, которая является инвалидом с детства и страдает умственной отсталостью, путем злоупотребления доверием, присвоили ее двухкомнатную квартиру.

На самом деле, аферисты обманом отобрали квартиру 19-летней девушке-сироты, страдающей задержкой развития, еще в апреле 2010 года. И ни прокуратура, и ни милиция не хотели возбуждать уголовное дело. Лишь после вмешательства журналистов расследование начали.

Только в 2014 году двух аферистов приговорили к условным срокам, но квартиру к тому времени уже несколько раз перепродали. Лишь действия тёти пострадавшей запорожанки, обивавшей несколько лет пороги различных кабинетов, позволили через несколько кругов ада и судебных инстанций вернуть инвалиду квартиру.

Судя по всему, это еще не конец истории, как пишет пресс-служба прокуратуры, поскольку последний приобретатель квартиры может обратиться в высший спецсуд.

Кстати, к ответственности так и не привлекли нотариуса, который оформлял доверенность на отчуждение квартиры. Он-то был обязан видеть, что девушка — хозяйка квартиры — умственно отсталый человек, да еще и находившийся под воздействием каких-то веществ (жертву опоил какими-то лекарствами один из жуликов прежде, чем везти к нотариусу).