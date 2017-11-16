Баскетболисты «Запорожье-ZOG» проиграли первый раунд битвы в днепровском дерби (ФОТО)

Помня о победной для запорожцев домашней игре с «Днепром» в рамках чемпионата Суперлиги, ожидалось, что и в первом матче 1/8 финала Кубка Украины команда Валерия Плеханова даст бой грозному сопернику. Однако более или менее ровное противостояние наблюдалось лишь в течение первых четырех минут стартовой четверти.

А потом воспитанник запорожского баскетбола Павел Ревзин в двух атаках принес своей нынешней команде 5 очков, прозрачно намекнув, что с защитой у гостей не все в порядке. Вскоре отрыв днепрян стал двузначным и не в последнюю очередь благодаря настойчивости Станислава Тимофеенко, на которого легло двойную нагрузку при отсутствии Сергея Загребы.

Центровой «Днепра» был лучшим в составе хозяев в первой десятиминутке и записал к своему активу 9 очков и 6 подборов. На 8-й минуте, после попадания Андрея Мироненко, который еще недавно защищал цвета запорожского клуба, отрыв достиг 15 (!) Пунктов. Такой ход событий отнюдь не устраивал капитана команды гостей Станислава Овдеенко, которому удалось сократить отставание до 7 пунктов, но на первый перерыв преимущество днепрян составляла 12 очков.

Во второй четверти игра выровнялась, и дважды гости приблизились к сопернику на расстояние до 6 пунктов. Но опять заработала «тяжелая артиллерия» в лице Тимофеенко (в первой половине игры он принес своей команде 15 очков, совершив 7 подборов мяча), и при счете 44:33 Валерию Плеханову пришлось взять тайм-аут. На большой перерыв команды ушли при 14-очковом преимущества «Днепра» (52:38).

Только на три пункта увеличилось отставание запорожской команды в третьей четверти, хотя в середине ее оно дважды доходило до 21 очка. А в заключительные десять минут обе команды порадовали зрителей обменом трешками и слэм-данками.

Возможно, гости могли бы рассчитывать на приличный счет, если бы в строю были Павел Буренко и Юрий Кондраков. Главные же факторы победы хозяев — более агрессивная защита, подвижность, выигранная борьба за отскоки. На стороне соперника, если можно так выразиться, сыграл и Алексей Щепкин, потеряв 12 бросков с игры. Но, несмотря на то, что почти месяц из-за травм и болезней запорожские баскетболисты не имели возможности тренироваться в полном составе, на многих отрезках матча они показывали очень приличную, содержательную игру, и это на фоне одной из сильнейших команд украинской Суперлиги.

Для анализа ошибок в запорожских баскетболистов целый месяц: ведь ответный матч в Запорожье состоится 14 декабря.

БК «ДНИПРО» — БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» — 102:79 (27:15, 25:23, 24:21, 26:20)