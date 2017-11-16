Власть Запорожья занесла себе в актив борьбу с амброзией

По данным специалистов, в 2017 году в Запорожье уменьшилась концентрация пыльцы амброзии и количество обращений к медикам с жалобами на аллергический ринит.

Как заявил начальника управления по вопросам экологической безопасности Запорожского горсовета Глеб Золотарев, в 2017 году были увеличены территории, обрабатываемые от карантинных растений предприятиями города. Покос был выполнен на общей площади более 111 га. Рядом других предприятий города механический метод борьбы с амброзией применен на общей площади порядка 115 га.

«С мая по октябрь текущего года в районах были выполнены 5-7 кратные покосы зеленых зон, в том числе зараженных амброзией, общей площадью 1263, га. Основная работа по ликвидации карантинных растений проведена силами КРСП «Зеленстрой» на закрепленных за предприятием территориях, так и по заключенным договорам с районными администрациями. Предприятием охвачено 754 га зеленой зоны. На придомовых территориях работали коммунальные предприятия «Наше місто», «Запорожремсервис», «Титан». По данным департамента здравоохранения городского совета, количество обращений с жалобами на аллергический ринит на 8,7% меньше чем за аналогичный период 2014-2016 годов», — сообщил Глеб Золотарев.

Фитоценотический метод борьбы в городе реализовывался путем замены старых газонов, на новые рулонные. В 2018 году КРСП «Зеленстрой» разработан график засевания территорий травой с применением спецтехники. Проведены соответствующие тендерные процедуры. В скором времени в распоряжении коммунального предприятия появится гидропосевная машина, которая позволит в полной мере применять фитоценотический метод для борьбы с амброзией и другими карантинными растениями.