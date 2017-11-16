Власть Запорожья занесла себе в актив борьбу с амброзией

По данным специалистов, в 2017 году в Запорожье уменьшилась концентрация пыльцы амброзии и количество обращений к медикам с жалобами на аллергический ринит.
Как заявил начальника управления по вопросам экологической безопасности Запорожского горсовета Глеб Золотарев, в 2017 году были увеличены территории, обрабатываемые от карантинных растений предприятиями города. Покос был выполнен на общей площади более 111 га. Рядом других предприятий города механический метод борьбы с амброзией применен на общей площади порядка 115 га.
«С мая по октябрь текущего года в районах были выполнены 5-7 кратные покосы зеленых зон, в том числе зараженных амброзией, общей площадью 1263, га. Основная работа по ликвидации карантинных растений проведена силами КРСП «Зеленстрой» на закрепленных за предприятием территориях, так и по заключенным договорам с районными администрациями. Предприятием охвачено 754 га зеленой зоны. На придомовых территориях работали коммунальные предприятия «Наше місто», «Запорожремсервис», «Титан». По данным департамента здравоохранения городского совета, количество обращений с жалобами на аллергический ринит на 8,7% меньше чем за аналогичный период 2014-2016 годов», — сообщил Глеб Золотарев.
Фитоценотический метод борьбы в городе реализовывался путем замены старых газонов, на новые рулонные. В 2018 году КРСП «Зеленстрой» разработан график засевания территорий травой с применением спецтехники. Проведены соответствующие тендерные процедуры. В скором времени в распоряжении коммунального предприятия появится гидропосевная машина, которая позволит в полной мере применять фитоценотический метод для борьбы с амброзией и другими карантинными растениями.
«Запоріжжя без амброзії» вважає, що кількість звернень зменшилася не на 8,7 %, а значно більше.
В 2015-2016-2017 роках в третьому кварталі було звернень відповідно: 849- 697- 559.
В 2017 році кількість звернень з алергічним ринітом була меншою в порівнянні з 2016 роком на 24,6 %, а в порівнянні з 2015 роком на 51,9 %. Документи тут: https://www.facebook.com/RalykMykola/posts/733066686892853.
А от в області катастрофа .
В 2016 році в Запорізькій області було 335 звернень з алергічним ринітом, без врахування Запоріжжя, то в 2017 році їх було 480. Це на 43,3 % більше ніж в 2016 році.
Пане Бриль, заставте своїх підлеглих створити і викоанти аналогічну програму в області.