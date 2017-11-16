В «армиях ДНР и ЛНР» отмечены случаи дезертирства

В соединениях и частях т.н. 1 и 2 АК снижается уровень морально-психологического состояния как российских офицеров, так и рядового состава.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в обоих «корпусах» оккупантов продолжается моральное разложение и дезертирство. В частности, непрофессионализм и низкие личные качества командира батальона одной из воинских частей т.н. 1 АК вызвали увеличение безвозвратных потерь личного состава в подчиненных ему подразделениях.

В результате только в одной из рот батальона в течение ноября более 20 боевиков оставили передовые позиции.

Напомним, с лета у российских контрактников в «армии ДНР» изымают паспорта граждан РФ, чтобы пресечь дезертирство. На замену отобранных у россиян в подразделениях «армии ДНР» документов (военных билетов и паспортов) им выдают паспорта «граждан ДНР».

Кроме того, это делается с целью сокрытия фактов пребывания на Востоке Украины российских военнослужащих и наемников в случае попадания их в плен.