В Запорожской области посадят «шифровальщицу» (ФОТО)

Полицейские задержали женщину, распространявшую наркотики в Мелитополе, передает пресс-служба ГУ Нацполиции Запорожской области.

У местной жительницы обнаружили 4 свертка с порошкообразным веществом белого цвета, а в ее мобильном телефоне сообщение с указанием 6 адресов, где злоумышленница уже успела сделать «закладки» метадона.

По адресам правоохранители провели обыски, и свертки с наркотиками изъяли.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 307 (покушение на незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 47-летнюю ранее осужденную женщину арестовали.

Ей грозит до десяти лет лишения свободы.