В Запорожье задержан опасный убийца (ФОТО)

В Запорожье полиция задержала 36-летнего мужчину, который подозревается в убийстве собственной матери. Как передает пресс-служба ведомства, мужчина сам вызвал патрульных по месту жительства — на ул. Историческую.

Житель Заводского района рассказа невероятную историю о том, как он обнаружил свою мать под дверью дома избитой поздно вечером, но не вызвал медиков, поскольку женщина, якобы, сказала, что с ней всё в порядке. Утром он вызвал патрульных. Во дворе обнаружили тело пожилой женщины со следами сильных побоев, в крови.

На место выехала следственная группа. Следователи опросили соседей и возможных свидетелей, которые слышали ссору мужчины и женщины накануне вечером. Очевидцы подтвердили, что видели, как мужчина ударил по лицу свою мать.

Подозреваемый доставлен в отделение полиции. Следствие продолжается.