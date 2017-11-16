В Запорожье» показали фильм «Межу» (ФОТО)

Фильм словацко-украинского производства, который стал номинантом на премию «Оскар» от Словакии в номинации «Лучший фильм иностранным языком», презентовали в Запорожье. Так, в кинотеатре им. Маяковского, в среду, 15 ноябре прошел допремьерный показ ленты. Режиссером фильма, в котором рассказывается о контрабанде на границе двух стран, стал Петр Бабьяк.

Показать и рассказать о фильме в Запорожье приехали продюсер киноленты Андрей Ермак и актриса Римма Зюбина. Отметим, что фильм «Межа» на кинофестивале в Карловых Варах получила один из самых главных призов — Хрустальный глобус за лучшую режиссерскую работу. А в Словакии лента уже стала абсолютным лидером проката.

Сюжет фильма основан на реальных событиях лета 2007 года. Тогда, Словакии оставались считанные месяцы до вступления в Шенген, поэтому шла работа над усилением украино-словацкой границы. Адам Крайняк — отец семейства, и по совместительству глава преступной группировки, занимающейся контрабандой сигарет на пограничной территории между Украиной и Словакией. Неудачная попытка перевезти очередную папиросную контрабанду вызывает целый ряд неожиданных последствий, которые заставят Адама усомниться в том какие именно «межі» он готов пересечь, чтобы все исправить.

Съемки фильма проходили в Украине, Чехии и Словакии.

Как отметил продюсер ленты Андрей Ермак: «Это первая украинская картина, которая вышла в мировом прокате. После того, как фильм номинировали на «Оскар» о нашем кино заговори в мире. Мы слышим положительные отзывы. «Межу» сравнивают с такими культовыми фильмами как «Клан Сопрано», «Крестный отец» и фильмами Гая Ричи. «Межа» очень напряженный криминальный триллер, который никого не оставит равнодушным. Это история о людях, их ошибках и жизни. Учитывая, что сегодня Украина переживает, то, что Словакия пережила 10 лет назад, нашим зрителям эта тема очень близка», — отметил Андрей Ермак.

В свою очередь актриса Римма Зюбина сказала, что рада презентовать фильм в Запорожье, так как жители нашего города ходят на украинские фильмы. В прошла раз, когда она была здесь с презентацией фильма «Гніздо горлиці», в кинотеатре был полный зал, и это были не друзья и знакомые актеров, а люди, которые проявили интерес к ленте отечественного производства.

В ближайшее время «Межу» будут показывать в Чехии, Швеции и других странах. Кроме этого, продюсеры фильма подали заявки на участие в 50 кинофестивалях по всему миру.

Так же в ходе пресс-конференции продюсер ленты сообщил, что пару дней назад «Межа» на 18-м Международном кинофестивале в Аррасе, Франция, завоевала гран-при фестиваля — награду «Золотой Атлас». Также, Молодое жюри фестиваля признало ленту лучшим фильмом.

Совет от продюсера ленты Андрея Ермака: «Когда идете на фильм «Межа» не думайте о том, что это словацко-украинский фильм. Некоторые отечественное кино ни с чем хорошим не ассоциируют, чувствуется предвзятое отношение. Поэтому, приступая к просмотру ленты, просто получайте удовольствие и наслаждайтесь фильмом».

Яна Петрова, фото автора.