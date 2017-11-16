В Запорожье суд жестко наказал мздоимцев из мэрии

Двух бывших работников Инспекции по благоустройству Запорожского горсовета приговорили за взяточничество к 6 и 5 годам лишения свободы.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, двое инспекторов отдела экономики, финансов и связи с общественностью Инспекции по благоустройству Запорожского горсовета по предварительному сговору получили от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 3000 гривен.

Эту сумму они получили за не составление в отношении коммерсанта административного протокола за нарушение государственных норм и правил в сфере благоустройства населения пунктов и за беспрепятственный вывоз строительных отходов на полигон твердых бытовых отходов ООО «Ремондис Запорожье».

По результатам судебного рассмотрения вынесен обвинительный приговор: подсудимые осуждены к реальной мере наказания в виде 6 и 5 лет лишения свободы. Впрочем, приговор пока не вступил в законную силу и в апелляции может быть пересмотрен. К примеру, апелляционный суд Запорожской области отменил вердикт суда первой инстанции, приговорившей бывшего сотрудника Государственной фискальной службы области к пяти годам лишения свободы за получение взятки в размере 10 тысяч гривен. Судебная коллегия апелляционного суда переквалифицировала преступление в мошенничество и наказала налоговика лишь тремя годами ограничения свободы.