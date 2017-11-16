В роддоме Запорожья скончалась беременная горожанка

Запорожанка была на 6 месяце беременности, но из-за осложнений вирусной пневмонии и, видимо, халатности врачей, скончалась.

Как стало известно, 26-летняя жительница Кушугума Екатерина Глоба попала 2 ноября в 7-ю горбольницу, где она провела трое суток. Все это время температуру пытались сбить медикаментами и только после ультразвукового исследования установили диагноз — вирусная пневмония.

Когда Екатерину доставили в перинатальный центр, она была уже без сознания ,а буквально через 20 минут скончалась. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию, отек легких, сердечно-сосудистую недостаточность и внутриутробную гибель плода. Муж умершей винит медиков, которые не смогли вовремя поставить диагноз.

Увы, в Запорожском регионе смерть беременных женщин не так редки. Так, 29 сентября на последних месяцах беременности умерла 32-летняя жительница Энергодара. Причиной ее смерти также стало воспаление легких. Беременную экстренно забрали в областной центр, но спасти ее не удалось.

В начале октября в Каменке-Днепровской умерла 35-летняя беременная женщина. По предварительным данным, плод замер на позднем сроке беременности. Женщина умерла спустя неделю от обширного внутреннего заражения (сепсиса). Наблюдалась погибшая в Каменке.