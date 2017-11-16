Евгений Балицкий: В моих словах не было и намека на сепаратизм, а наоборот — ответ на сепаратистские заявления Корчинского

Народный депутат Украины от Оппозиционного блока Евгений Балицкий прокомментировал эфир с Дмитрием Корчинским

После прямого эфира на Телеканале 112, в котором участвовали Дмитрий Корчинский и народный депутат от Оппозиционного блока Евгений Балицкий, прокуратура Запорожской области открыло уголовное производство против последнего относительно, якобы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Однако ряд СМИ и правоохранители акцентировали внимание исключительно на «вырванную» из контекста цитату депутата-оппозиционера. На самом же деле, посягательства на территориальную целостность Украины, как раз звучали из уст общественника Корчинского. Полный эфир доступен в сети на официальном канале 112-го.

Народный депутат Украины от Оппозиционного блока Евгений Балицкий официально заявил, что выдвинутые против него обвинения безосновательны и надуманы.

— В моих словах не было ни малейшего намека на сепаратизм, не было никаких призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Сказанное мной прозвучало в ответ на откровенно сепаратистские заявления Дмитрия Корчинского, который открыто заявил, что украинцам нужно разъединяться. Причем сказано это было в ответ на мой призыв к объединению, — прокомментировал нардеп.

Евгений Балицкий отметил, что Корчинский в эфире вёл себя не позволительно, допуская провокационные заявления, в том числе и открытые угрозы.

— Откровенно провокационные высказывания Корчинского в эфире, открытые угрозы в мой адрес, — всё это является непозволительным для гостя студии в эфире. Среди заявлений, которые себе позволил Корчинский было, например, и пожелание, чтобы я со своей фракцией и всеми, кто нас поддерживает, уехали в «эрефию», — говорит народный депутат от Оппозиционного блока, — Хочу напомнить Корчинскому, что нас поддерживают миллионы украинских граждан и подобные заявления можно истолковать, только как прямую угрозу и призыв ко всем, кому не нравятся «корчинские», покинуть территорию Украины.

Ответ Евгения Балицкого, как утверждает сам депутат, прозвучал для того, чтобы остановить откровенные сепаратистские призывы Корчинского.

— Кто ему позволил определять, кто правильный или не правильный украинец, а уж тем более оскорблять людей и угрожать им?, — заявил Балицкий, — Я же буду защищать свою честь и честь людей, которые нас поддержали на выборах и поддерживают сейчас. А трусливые провокаторы, вроде Корчинского, вся смелость которых это вести диалог не аргументами, а оскорбляя и угрожая собеседника, рано или поздно ответят за каждое своё гадкое слово, за ту ненависть, которую они распространяют с эфиров. В Украине будет мир. Потому что мира хотят большее количество граждан, чем всяких корчинских. Не им решать нашу судьбу.