Житель Запорожской области решил продать почку за три биткоина (ФОТО)

25-летний мелитополец хочет обеспечить себе будущее, продав одну из почек за 3 биткоина, или 20 тыс. евро.

Оплату парень требует только в криптовалюте. Информация о продаже человеческого органа появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Молодой человек по имени Руслан сообщил, что он «здоров, без вредных привычек и готов за собственный счет пройти медобследование». Операция, парень хотел бы, чтобы прошла в Турции.

Так как торговля человеческими органами запрещена, объявление «провисело» недолго.

Журналистам, хозяин «лишней» почки сообщил, что она ему не нужна, но зато кому-то может спасти жизнь, пишет Наш город.