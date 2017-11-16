Запорожец напал на медиков скорой помощи

Как рассказал Председатель профсоюза врачей скорой помощи Анатолий Сидоренко, на медиков «скорой» в Запорожье снова напали.

Бригада скорой помощи приехала на вызов по адресу ул. Лахтинская, 15 — плохо девушке лет 30.

Оказалось, что потерпевшая перебрала с алкоголем и, скорее всего, совместила спиртное с лекарствами. В квартире находился сожитель потерпевшей, который также был в состоянии алкогольного опьянения. Медики попросили его подготовить воду, необходимую для промывания желудка его сожительницы.

По словам Сидоренко, видимо, мужчине что-то не понравилось в поведении медиков, так как он напал на женщину-доктора и парня-фельдшера. Последний заступился за коллегу, прикрыв ее собой. Дебошир швырнул в него металлический предмет, угодивший в стекло. Разлетевшимися осколками ранило фельдшера. Доктор в это время успела нажать на тревожную кнопку.

Приехавшие полицейские скрутили хулигана. Врачи написали заявление по этому инциденту в полицию.