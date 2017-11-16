Запорожская полиция искала вора, а поймала «наркобарона» (ФОТО)

В Запорожье по подозрению в краже задержали молодого человека на улице. Полиция обрабатывала Александровский район в поисках преступника. Как передает пресс-служба ведомства, молодой человек, подходящий по описанию предъявлял документы, когда из его кармана выпал пакет с подозрительным веществом.

Полиция, основываясь на ст 34 «О Национальной полиции» приняла решение провести проверку подозрительного 24-летнего персонажа. В результате у молодого человека нашли более десятка пакетиков с наркотическим веществом.

Парень рассказал, что «спайс» он купил для личного пользования. На место вызвали оперативную группу, пакеты изъяли.